SSP y FGE detienen en flagrancia por presunto delito de robo a dos masculinos en Tuxtla Gutiérrez

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y Guardia Estatal Preventiva en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal y la Policía Municipal, detuvieron a dos presuntos responsables del delito de robo con violencia, en el municipio de Tuxtla Gutiérrez.

En respuesta a denuncia ciudadana a (C5) Escudo Pakal, referente al robo con violencia sobre camino rural a Pacú a la altura de la colonia Real del Bosque, guardias estatales detuvieron en flagrancia a Isandro “N” y Rogelio “N”, como presuntos responsables del ilícito en contra de una persona del sexo masculino, a quienes luego de la práctica de una inspección de personas les aseguraron un arma blanca (cuchillo) y un teléfono celular.

Los detenidos y objeto como comprobación del ilícito quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para la determinación de su situación jurídica y dar inicio a las investigaciones por los delitos que resulten.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de trabajar de forma interinstitucional para la prevención, combate e inhibición de los delitos que laceran la integridad física y patrimonial de la ciudadanía en el estado de Chiapas.