En operativo de seguridad detienen a presuntos responsables del robo con violencia de motocicleta en Chiapa de Corzo

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron en flagrancia a dos masculinos por el delito de robo, en el municipio de Chiapa de Corzo.

Elementos de la fuerza interinstitucional a la altura de la Ribera Cahuaré detuvieron a Vicente “N” y Ángel “N”, luego de ser sindicados a los números de emergencia 9-1-1 de Escudo Pakal (C5), como los responsables del despojo con violencia de una motocicleta a su propietario.

En la acción guardias estatales aseguraron dos motocicletas una de la marca QJMotor de color roja y otra de la marca Bajaj Pulsar 250 de color negra, ambas sin placas de circulación, a bordo de las que se daban a la fuga, así como un arma blanca (cuchillo) con cacha de plástico de color negro, objeto presuntamente utilizado para amedrentar a la víctima.

Los detenidos quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para la determinación de su situación jurídica y dar inicio a las investigaciones por los delitos que resulten.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de mantener las acciones de seguridad para la prevención y combate al delito en el estado de Chiapas, lo que permitirá generar un clima de paz y tranquilidad.

