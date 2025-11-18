martes, noviembre 18, 2025
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que se implementará un sistema de citas prioritarias para los viajeros extranjeros que tengan boletos para los partidos del Mundial 2026 que se celebrará en el país. Trump afirmó que quiere asegurar que el torneo sea un éxito y estimó que podría generar 30 mil millones de dólares y 200 mil empleos. ⚽️ El secretario de Estado, Marco Rubio, señaló que todos los solicitantes seguirán siendo revisados, pero que se sumaron 400 oficiales consulares para atender la mayor demanda de visas. #MilenioNoticias #MilenioInforma #FIFA #Mundial #EstadosUnidos #Visa
FUENTE: MILENIO

