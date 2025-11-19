miércoles, noviembre 19, 2025
Fuerte choque en el par vial deja 1 persona lesionada

Tapachula, Chiapas a noviembre de 2025.-
Un aparatoso accidente vehicular se registró alrededor de las 23:30 horas del martes, en la intersección de la 2ª Oriente y el Par Vial 9ª Sur, en Tapachula, Chiapas.

De acuerdo con los primeros reportes, un Nissan Versa gris que se desplazaba en dirección de sur a norte terminó colisionando contra una camioneta Volkswagen Tiguan blanca que circulaba sobre la 2 oriente

Tras el fuerte impacto, automovilistas que transitaban por la zona dieron aviso inmediato al 911, lo que generó la rápida movilización de corporaciones policiacas y de los servicios de emergencia.

Paramédicos del Grupo CARCH 04 valoraron a una mujer que viajaba en la camioneta y a un joven que iba a bordo del Versa. Gracias a la activación de las bolsas de aire en ambos vehículos, las lesiones no fueron graves. Las víctimas presentaron policontusiones y una crisis nerviosa, sin que se reportaran pérdidas humanas.

Tanto el conductor del Versa como el de la camioneta aseguraron que tenían el semáforo en verde, por lo que serán las autoridades quienes determinen la responsabilidad. Al lugar arribaron elementos de Tránsito del Estado y Policía Vial, quienes ya realizan las diligencias correspondientes.

Una cámara del C5 ubicada en la zona habría captado el momento del choque, por lo que las videograbaciones serán revisadas para emitir el peritaje final y deslindar culpabilidades.

También acudieron ajustadores de seguros para evaluar los daños, que se estiman en varios miles de pesos. El tráfico en la zona se vio afectado por aproximadamente 40 minutos, mientras una grúa retiraba ambas unidades siniestradas. El orbe/Carlos Montes

Conferencia de prensa en vivo. Miércoles 19 de noviembre 2025 | Presidenta Claudia Sheinbaum
¡Tapachula no es un basurero!
