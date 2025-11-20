jueves, noviembre 20, 2025
Investiga FGE robo a supermercado al oriente de Tuxtla Gutiérrez

– Hay avances importantes

La Fiscalía General del Estado informa que se están realizando las diligencias correspondientes ante el robo cometido en agravio de un supermercado, ubicado en la Plaza Poliforum al oriente de Tuxtla Gutiérrez.

Hay avances importantes en cuanto al reconocimiento del vehículo en el que se desplazaban; un grupo especial continuará con los actos de investigación, hasta dar con los responsables y que enfrenten a la justicia.

La Fiscalía General del Estado garantiza que habrá Cero Impunidad ante este y cualquier otro acto delictivo que le sea denunciado.

