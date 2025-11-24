Con la Presencia de Eduardo Ramírez Finaliza Torneo de Ajedrez “Don Juan Zamora Velázquez in Memoriam”

TABLAS:

El gobernador Eduardo Ramírez y el C.P. Enrique Zamora Cruz.

CLAUSURA AJEDREZ 03

CLAUSURA DE AJEDREZ 10

El director general del Periódico EL ORBE, Enrique Zamora Cruz, entrega reconocimientos a los primeros lugares de cada categoría.

CLAUSURA AJEDREZ 11

C.P. Adolfo Zamora Cruz, director honorario del Periódico EL ORBE, durante el discurso de clausura.

CLAUSURA AJEDREZ 12

Enrique Zamora Morlet, Presidente de la Asociación de Ajedrez del Estado de Chiapas.

* EL TORNEO SE CONSOLIDA COMO EL EVENTO MÁS IMPORTANTE DEL SOCONUSCO Y DEL ESTADO.

* En la Edición 38 se Premiaron a los Primeros Lugares de Cada Categoría con Tableros, Diplomas y Estímulos Económicos.

* Directivos de El Orbe y Organizadores del Torneo Expresaron su Reconocimiento a los Participantes, Especialmente a los Familiares que Impulsan su Formación.

*El Gobernador Eduardo Ramírez Visitó el Salón de Eventos del Hotel Cabildo’s, y Exhortó a los más de 200 Participantes a Continuar en la Práctica de Este Deporte

* Durante la Ceremonia de Clausura se Confirmó que la Competencia Tendrá Continuidad el Próximo Año.

Tapachula, Chiapas; 23 de Noviembre de 2025.- En el marco de un emotivo evento se dio la clausura del 38º Torneo de Ajedrez “Don Juan Zamora Velázquez In Memoriam y María Estela Cruz Viuda de Zamora”, en donde el Gobernador Eduardo Ramírez Aguilar visitó a los más de 200 competidores, y destacó la importancia de esta disciplina como herramienta formativa para niñas, niños y jóvenes.



Acompañado de Yamil Melgar Bravo y su esposa Beba Pedrero, el mandatario asistió con su esposa Sofía Espinoza Abarca, al hacer uso de la palabra subrayó que el ajedrez fortalece la estrategia, la toma de decisiones y la concentración.El ajedrez es encontrarse con uno mismo en cada jugada. Les enseñará a pensar y seguir adelante con determinación. Échenle muchas ganas, expresó al dirigirse a los participantes.El momento más emotivo surgió cuando el Gobernador reconoció el esfuerzo de madres y padres de familia que acompañan el desarrollo deportivo e intelectual de sus hijos. “Me da mucho gusto verlos aquí. Un aplauso para todas las mamás y los papás que apoyan este camino”, señaló, generando la ovación del público.Ramírez Aguilar agradeció la invitación del C.P. Enrique Zamora Cruz, director general de Periódico EL ORBE y Semanario EL ORBE, organizadores del encuentro, y deseó éxito a los jugadores antes de que retomaran su partida.Tras tres días de intensa competencia en el salón de eventos del Hotel Cabildo’s, el torneo reunió a ajedrecistas de Cuba, Venezuela, Honduras, Guatemala y diversas regiones de Chiapas, consolidándose como uno de los eventos más importantes del Soconusco y del Estado.El coordinador general del torneo y presidente de la Asociación de Ajedrez del Estado de Chiapas, Enrique Zamora Morlet, destacó el ambiente de camaradería que caracteriza a esta competencia.“Hacemos todo el esfuerzo para que disfruten del ajedrez y vivan una experiencia agradable”, afirmó.Las palabras de clausura corrieron a cargo de Adolfo Zamora Cruz, Director Honorario de la casa editorial, quien expresó su reconocimiento a los participantes especialmente a las y los más jóvenes y a los familiares que impulsan su formación.“Es un honor compartir este momento. Gracias a los papás por acompañar a sus hijos en este hermoso quehacer que es el ajedrez”, subrayó.El Director Honorario también agradeció al Comité Organizador, clubes participantes, árbitros y al equipo editorial, además de dedicar un mensaje de profundo significado a la memoria de sus padres. Finalmente, confirmó que la competencia tendrá continuidad el próximo año.Estuvieron presentes durante la Clausura CP. Enrique Zamora Cruz, director general de Periódico EL ORBE y Semanario EL ORBE; el C.P. Adolfo Zamora Cruz, director honorario de la casa editorial, acompañado de su señora esposa Ana María Aceves de Zamora, Lic. Enrique Zamora Morlet, coordinador general del evento y presidente de la Asociación de Ajedrez del Estado de Chiapas; así como Liliana Torres Velázquez, del Comité Organizador, y Ernesto López Quinteros.Además de Santos Salomé Martínez Sánchez, del club Jitotol; Gabriela Torres Pérez del club Torres de Acero; Humberto Blanco Guillen del club Rey Blanco; Víctor Fuentes del club las Dos Torres, y Juan García del club de HuehuetánEn la edición 38 se premiaron los primeros lugares de cada categoría con tableros, diplomas y estímulos económicos.Categoría Infantil 1º Brayan Emmanuel Coronado Castañón, 2º Valentín Martínez Natarén, 3º Néstor Miguel González Salas, 4º Stefany Belén Castillo, 5º Eri Gael Bruno de León.Además, la revelación infantil varonil fue para Brayan Emmanuel Coronado Castañón, y la femenil fue para Miriam Grace Reyes Cansino.Categoría Juvenil 1º Allan Luis Escobar, 2º Cristhoper Martínez Suárez, 3º Alessandro Coronado Bacilio, 4º Erick Fabricio Guillén, y el 5º lugar, Liam Omar Cruz Sánchez.La Revelación Juvenil Varonil fue para Oziel Pérez Juárez y la Femenil Elisa Yong Secher.Categoría Libre: 1º Diego Ramírez Ramos (Oaxaca) 2,000 Pesos; 2º Karina Guadalupe Guillén Moreno (Club Las Dos Torres) 1,500 Pesos; 3º, Armando José Rincón Rodríguez (Venezuela) 1,000 Pesos, 4º Jorge Salinas Robles (Suchiapa) 800 Pesos, y el 5º Yoheny Carrillo Conde (Cuba), 500 Pesos.La competencia estuvo avalada por la Asociación de Ajedrez del Estado de Chiapas y sancionada por árbitros certificados: Moisés Edén López Martínez (ID FIDE 5179882), Víctor Manuel Villegas Edgar y el sub Miguel Ángel Soto Barrios.El torneo concluyó a las 04:33 horas del domingo 23 de noviembre, reafirmando su papel como una de las celebraciones deportivas e intelectuales más importantes de la región.El Comité Organizador confirmó su compromiso de mantener viva esta tradición y reunir nuevamente a la comunidad ajedrecista en la próxima edición.Este tradicional evento terminó en un ambiente de fiesta, ya que hubo regalos sorpresa para todos los niños participantes al torneo de ajedrez.Los niños participantes tuvieron pastel, camisetas y regalos sorpresa. EL ORBE/Nelson Bautista