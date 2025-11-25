El Ayuntamiento de Tapachula que preside el alcalde, Yamil Melgar Bravo, reiteró su compromiso de seguir fortaleciendo estrategias de seguridad, prevención y formación institucional para avanzar hacia un municipio donde las mujeres vivan libres de violencia.
