martes, noviembre 25, 2025
Yamil Melgar Bravo, reiteró su compromiso de seguir fortaleciendo estrategias de seguridad, prevención y formación institucional

0
2

El Ayuntamiento de Tapachula que preside el alcalde, Yamil Melgar Bravo, reiteró su compromiso de seguir fortaleciendo estrategias de seguridad, prevención y formación institucional para avanzar hacia un municipio donde las mujeres vivan libres de violencia.
#Tapachula
#VoluntadParaTransformar

