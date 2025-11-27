jueves, noviembre 27, 2025
Poder Judicial del Estado impone 37 años de cárcel a responsables del delito de Desaparición Cometida por Particulares

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó sentencia condenatoria en contra de dos personas del sexo masculino por el delito de Desaparición Cometida por Particulares, en agravio de un hombre con identidad reservada.

Tras los hechos ocurridos en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, y derivado del desahogo de pruebas realizado durante las audiencias orales, se logró acreditar la participación y responsabilidad penal de los hoy sentenciados.

Por lo anterior, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento de ese distrito judicial resolvió imponer a Raymundo “N” y a José “N”, una pena de 37 años y seis meses de prisión a cada uno, así como el pago de la reparación del daño.

Con esta sentencia, el Poder Judicial del Estado, que preside Juan Carlos Moreno Guillén, reafirma su compromiso con una justicia más humana, en la que el actuar de las personas juzgadoras no permita la impunidad en los delitos que atenten contra la dignidad y la integridad de las y los chiapanecos.

