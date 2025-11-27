jueves, noviembre 27, 2025
Protestan Trabajadores del COAPATAP

Tapachula Chiapas 27 de Noviembre 2025.- El Sindicato de Trabajadores al Servicio del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula exigió la destitución del director general Héctor Manuel Lazos Cota, argumentando inconformidades laborales. Asimismo, solicitaron la remoción de empleados vinculados a la administración anterior de Rosi Urbina, entre ellos Manuel de Jesús Torreblanca, Guadalupe Toledo, Alejandra Chol y Sergio Cristian.
Los sindicalizados pidieron una revisión inmediata para garantizar transparencia y estabilidad institucional.
EL ORBE/ Mesa de Redacción.

