Protestan Trabajadores del COAPATAP

Tapachula Chiapas 27 de Noviembre 2025.- El Sindicato de Trabajadores al Servicio del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula exigió la destitución del director general Héctor Manuel Lazos Cota, argumentando inconformidades laborales. Asimismo, solicitaron la remoción de empleados vinculados a la administración anterior de Rosi Urbina, entre ellos Manuel de Jesús Torreblanca, Guadalupe Toledo, Alejandra Chol y Sergio Cristian.

Los sindicalizados pidieron una revisión inmediata para garantizar transparencia y estabilidad institucional.

EL ORBE/ Mesa de Redacción.