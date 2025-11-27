jueves, noviembre 27, 2025
Acción coordinada que protege a las familias

Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas; 26 de noviembre de 2025.- Hoy enviamos un mensaje claro, cuando la ciudadanía confía y reporta, el Estado actúa de inmediato.
La Secretaría de Seguridad del Pueblo, a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), en coordinación con la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dio cumplimiento a la orden de aprehensión derivada de la Causa Penal en contra de Héctor “N.”, alias “El Coreano”.
El detenido es señalado por su probable participación en desaparición cometida por particulares, trata de personas y delincuencia organizada, además de estar vinculado al caso Izaguirre-La Vega. Las investigaciones lo ubican como parte del grupo que reclutaba y adiestraba de manera forzada a víctimas en el predio La Galera, en Teuchitlán, Jalisco, bajo las órdenes de José Gregorio Lastra Armida.
La acción se realizó de manera precisa, coordinada y sin riesgo para la población, reafirmando que nuestras instituciones trabajan unidas para proteger a las familias.
El detenido será puesto a disposición del Centro de Justicia Penal Federal en Puente Grande, Jalisco, para continuar el proceso correspondiente.
Reforzamos nuestro compromiso de mantener una seguridad cercana, preventiva y humana.
La confianza de la ciudadanía es clave; si ves algo, repórtalo.
