Necesaria Digitalización de la TVR Para Reactivar la Visita de Turistas Guatemaltecos: Empresarios

Tapachula, Chiapas; 26 de Noviembre de 2025.- El cambio de moneda de Quetzales a pesos mexicanos sigue favoreciendo a los visitantes y turistas guatemaltecos, sin embargo, existe mucho burocratismo en los pasos fronterizos legalmente establecidos, por lo que resulta imperante digitalizar la Tarjeta de Visitante Regional (TVR), reconoció en entrevista el empresario restaurantero, Carlos Dávila.



Sobre todo, en este momento, en que los visitantes de vecino país reciben dos pesos con cuarenta centavos por cada quetzal. Es decir, el poder adquisitivo de su dinero se duplica en territorio mexicano.El empresario tapachulteco destacó que por ello han sostenido reuniones de trabajo con autoridades de todos los niveles de gobierno, en donde se ha reiterado la necesidad de digitalizar la TVR, para que los turistas chapines cuando lleguen a la frontera no tengan que hacer cola o realizar trámites burocráticos, que en algunos casos tardan hasta tres días.Carlos Dávila reconoció que debido a ese burocratismo se pierde hasta un 70% del flujo turístico y comercial con Guatemala. El meollo del problema radica en el drástico deterioro de los trámites migratorios.Como parte de las estrategias, se manifestó un fuerte apoyo a la implementación de una tarjeta digital que simplifique y agilice el proceso de la TVR, buscando eliminar las trabas actuales. En donde el turista o visitante guatemalteco mediante un trámite por internet pueda ingresar a territorio mexicano presentando un simple QR en la frontera.