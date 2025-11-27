jueves, noviembre 27, 2025
TAPACHULA SE CAPACITA CON HUMANISMO: YAMIL MELGAR

Servidores Públicos de Tapachula Reciben Reconocimiento por su Formación Continua

TAPACHULA, CHIAPAS – 27 de noviembre 2025.
El Ayuntamiento de Tapachula, a través de la Oficialía Mayor y el Departamento de Capacitación y Desarrollo Municipal, llevó a cabo con éxito la clausura de la Jornada de Capacitación «Tapachula Capacita con Voluntad y Humanismo» el pasado 27 de noviembre de 2025. Durante la emotiva ceremonia, los servidores públicos recibieron constancias y reconocimientos por su compromiso en la inversión de tiempo y esfuerzo en su desarrollo personal y profesional, con el objetivo de servir a la ciudadanía con excelencia y calidez.

El alcalde Yamil Melgar destacó la importancia de la capacitación continua: “Invertir en formación y habilidades no solo mejora nuestro desempeño, sino que también fomenta una administración pública más eficiente y comprometida con el bienestar de la población. Cada uno de ustedes es fundamental para transformar Tapachula”, aseguró.

Los participantes completaron cursos esenciales que abordaron temas clave para mejorar el servicio a la comunidad, incluyendo ortografía y redacción de documentos oficiales, atención y servicio al ciudadano con voluntad y enfoque humanista, manejo y operación segura de camiones tipo tolva, aprendizaje de Excel y trabajo en equipo con voluntad para transformar.

La ceremonia contó con la presencia de destacados funcionarios municipales, entre ellos el Titular del Órgano de Control Interno del Ayuntamiento, Mtro. José Alfredo Jiménez Reyes, y el Coordinador Operativo de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal, Oficial Esteban Valencia Maya.

Yamil Melgar finalizó haciendo un llamado a todos los presentes a continuar trabajando con voluntad y humanismo en el esfuerzo por transformar a Tapachula, y reconoció a los servidores públicos por su dedicación y compromiso.

Aun sin respuestas para trabajadores tras el cierre del Casino Vegas
EL ORBE AL MOMENTO:

Aun sin respuestas para trabajadores tras el cierre del Casino Vegas

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas; 27 de noviembre de 2025.- El Casino Vegas de Tapachula, cerró de forma repentina el pasado 19 de noviembre, dejando a...
COMAR se ubica en el Libramiento Surponiente de Tapachula.

Al Instante staff - 0
*Continúa la atención a solicitantes de refugio Tapachula, Chiapas; 27 de noviembre del 2025.- La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) ya opera oficialmente...
Aprehenden a 7 presuntos generadores de violencia en San Cristóbal: FGE

Al Instante staff - 0
- Por hechos ocurridos en junio de 2023 y octubre de 2024 en la colonia Las Peras El Grupo Interinstitucional, conformado por la Fiscalía General del...
