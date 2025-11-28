viernes, noviembre 28, 2025
spot_img
InicioAl InstanteAprehenden a presunto pederasta de Tuxtla: FGE
Al InstanteRojas

Aprehenden a presunto pederasta de Tuxtla: FGE

0
16

• Por hechos ocurridos el pasado en enero de 2021 en la colonia Bienestar Social

Elementos de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial y del grupo Fuerza de Reacción Inmediata Pakal aprehendieron a Raúl “N”, como presunto responsable del delito de pederastia agravada, por hechos ocurridos en enero de 2021 en la colonia Bienestar Social de Tuxtla Gutiérrez.

El presunto responsable, quien es objetivo prioritario, fue puesto a disposición del Tribunal de Enjuiciamiento de los Distritos Judiciales de Chiapa Tuxtla y Cintalapa, donde se definirá su situación legal.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de velar por los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, esclareciendo todos los hechos que le sean denunciados, garantizando Cero Impunidad.

Artículo anterior
Premio Nacional de Deportes 2025. Palacio Nacional
Artículo siguiente
Fuerte temblor en #Tapachula
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Aprehenden a presunto secuestrador y objetivo prioritario: FGE

Al Instante staff - 0
- Por hechos ocurridos en Ixtapa en octubre de 2023 La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo cumplimentaron una orden de...
Leer más

Fuerte temblor en #Tapachula

Al Instante staff - 0
Leer más

Premio Nacional de Deportes 2025. Palacio Nacional

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de Premio Nacional de Deportes 2025, encabezado por la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos,...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV