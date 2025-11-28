Aprehenden a presunto pederasta de Tuxtla: FGE

• Por hechos ocurridos el pasado en enero de 2021 en la colonia Bienestar Social

Elementos de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial y del grupo Fuerza de Reacción Inmediata Pakal aprehendieron a Raúl “N”, como presunto responsable del delito de pederastia agravada, por hechos ocurridos en enero de 2021 en la colonia Bienestar Social de Tuxtla Gutiérrez.

El presunto responsable, quien es objetivo prioritario, fue puesto a disposición del Tribunal de Enjuiciamiento de los Distritos Judiciales de Chiapa Tuxtla y Cintalapa, donde se definirá su situación legal.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de velar por los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, esclareciendo todos los hechos que le sean denunciados, garantizando Cero Impunidad.