En Palenque, Eduardo Ramírez encabeza Declaratoria de Reserva Natural Comunitaria Cascada El Salto

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la entrega del certificado de declaratoria de Reserva Natural Comunitaria denominada Cascada El Salto, al ejido La Reforma, en el municipio de Palenque. Destacó que el gobierno de la Nueva ERA impulsa una política ambiental enfocada en fortalecer integralmente el cuidado del medio ambiente y la preservación de los recursos naturales, con el propósito de que Chiapas vuelva a florecer.

En este contexto, el mandatario agradeció a las y los habitantes y autoridades del ejido La Reforma por reafirmar su conciencia ambiental y su compromiso con un mejor futuro para las próximas generaciones de chiapanecas y chiapanecos. Adelantó que promoverá la incorporación de la comunidad al programa de pagos por servicios ambientales y fomentará programas y acciones en favor de esta región.

“Agradezco a la comunidad porque este acto demuestra su conciencia en el cuidado y preservación de las 102 hectáreas de superficie que conforman esta área natural. Lo justo es que nosotros como gobierno los acompañemos en todo lo que requieren. Vamos a hacer las gestiones para que cuenten con el pago por servicios ambientales y los dotaremos de infraestructura para que vivan bien y en armonía con la madre tierra”, expresó.

La secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural, Magdalena Torres Abarca, detalló que se decretaron 102 hectáreas del ejido La Reforma como Reserva Natural Comunitaria, lo que permitirá conservar la selva tropical alta y proteger el hábitat de 38 especies de aves, entre ellas el tucán pico de canoa y la guacamaya roja, así como fauna en peligro de extinción como el mono aullador y el mono araña.

Agregó que esta declaratoria es resultado del compromiso de las comunidades y autoridades ejidales, y que beneficiará directamente a más de 200 familias, además de fortalecer el desarrollo regional. Explicó que esta reserva forma parte del conjunto de reservas de los mil años, iniciativa orientada a salvaguardar los paisajes más valiosos del estado. “Desde aquí, donde el agua canta y la selva resiste, proteger el medio ambiente es un llamado a la conciencia ecológica y al humanismo que transforma”, comentó.

El presidente municipal de Palenque, Jorge Cabrera Aguilar, reconoció la determinación del gobernador Eduardo Ramírez al devolver la paz al estado e impulsar acciones de beneficio social, como la construcción de la carretera Ocosingo-Palenque, obra que calificó como un acto de justicia para las comunidades. Señaló que esta declaratoria responde a la voluntad de las y los habitantes, quienes mantienen un firme compromiso con la preservación de la biodiversidad y la puesta en valor de esta belleza natural para quienes visitan la región.

El presidente de la Sociedad Cooperativa Huextoc Natzim El Salto, René Morales Rodríguez, mencionó que la Nueva ERA devolvió la tranquilidad a la comunidad, dejando atrás la inseguridad que alejaba a las y los turistas. Agradeció al gobernador Eduardo Ramírez por su firmeza frente a la delincuencia, lo que permitió recuperar la paz en Chiapas y reactivar el turismo, impulsando la economía local y mejorando la calidad de vida de las familias dedicadas a esta actividad.

Asistieron a este evento las secretarias General de Gobierno y Mediación, Dulce María Rodríguez Ovando; de Turismo, María Eugenia Culebro Pérez; y de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart; así como el fiscal Ambiental del Estado, Vicente César Molina Zenteno; la subsecretaria de Desarrollo Forestal y Jardines Botánicos, Ysolina Suárez Lacroix; el comisariado ejidal de La Reforma, Delfino Aguilar Hernán, entre otros.