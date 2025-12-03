miércoles, diciembre 3, 2025
Se reúne Juan Carlos Moreno Guillén con integrantes del Poder Judicial Federal

El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, sostuvo una reunión con magistrados y jueces federales a fin de seguir fortaleciendo la coordinación interinstitucional y compartir perspectivas sobre los retos actuales en materia de impartición de justicia.

En este encuentro participaron los magistrados federales Luis Arturo Palacio Zurita, Camilo Pech Iuit y Jorge Mason Cal y Mayor, así como los jueces federales Alan Antonio Cavazos Maldonado, Julio Adrián Rodríguez Rodríguez, Ismael Arroniz Palacios y Mario Alberto Rivera Rivera.

