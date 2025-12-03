TAPACHULA SE MODERNIZA CON LA DIGITALIZACIÓN DE TRÁMITES”: YAMIL MELGAR

03 de diciembre de 2025, Tapachula, Chiapas.– El Ayuntamiento de Tapachula y la Universidad Politécnica de Tapachula (UPTAP) llevaron a cabo la firma del convenio general y del convenio específico, consolidando una alianza estratégica que marca un antes y un después para el desarrollo del municipio, al impulsar la modernización y digitalización de trámites conforme a la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos.

Con la presencia del Dr. Javier Yau Dorry, rector de la Universidad Politécnica de Tapachula; de la Mtra. Judith Liliana Morales Ramírez, secretaria Académica de la UPTAP; de la Mtra. Mey Lyng Wong, secretaria de Educación y Cultura de Tapachula; integrantes del Cabildo, así como representantes del sector empresarial y educativo, el presidente municipal, Yamil Melgar Bravo, destacó que esta vinculación no solo representa un avance tecnológico, sino un paso firme hacia un gobierno eficiente, competitivo y transparente. Subrayó que, además de fortalecer el desarrollo económico de Tapachula, el convenio abre mayores oportunidades de crecimiento profesional para las y los jóvenes.

“El trabajo conjunto con la Universidad Politécnica de Tapachula nos permite avanzar hacia un verdadero gobierno digital, alineado a los lineamientos nacionales y con beneficios reales para la ciudadanía”, expresó el alcalde.

Este esfuerzo se realiza bajo los lineamientos dirigidos por la Agencia de Transformación Digital y de Telecomunicaciones, a través de los cuatro modelos nacionales que rigen la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, iniciativa presentada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

Como parte de las actividades, también se llevó a cabo la Segunda Sesión del Consejo Municipal de Mejora Regulatoria, que próximamente se denominará Consejo Municipal de Simplificación y Digitalización, en la cual se presentaron los pasos a seguir para la implementación de la LNETB, conforme a la agenda de trabajo para el próximo año, así como los lineamientos que quedarán establecidos en el Reglamento que será publicado el próximo 15 de diciembre.

Por su parte, el secretario de Economía y Turismo Municipal, Jorge Vega, agradeció el respaldo de directivos y estudiantes de la UPTAP, y resaltó que, de acuerdo con la nueva ley, la ventanilla de atención del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) será más eficiente, al permitir tramitar en un solo punto la licencia de funcionamiento y la factibilidad de uso de suelo para giros de bajo riesgo.

Finalmente, destacó que con el impulso de la Agencia de Transformación Digital y de Telecomunicaciones, Tapachula avanza de manera decidida hacia la simplificación administrativa y la digitalización de procesos previamente simplificados, fortaleciendo así la competitividad del municipio.