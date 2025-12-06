domingo, diciembre 7, 2025
Acompaña Eduardo Ramírez a Claudia Sheinbaum en la celebración por los 7 años de la llegada de la Cuarta Transformación

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar acompañó a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, en la celebración por los siete años de la llegada de la Cuarta Transformación al país, un encuentro que congregó a más de 600 mil mexicanas y mexicanos en el Zócalo de la Ciudad de México.

En su mensaje al pueblo de México, la presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que, a siete años del inicio de la transformación, el país transita por una etapa caracterizada por la defensa de la democracia y la dignidad del pueblo. Subrayó que este proceso ha permitido dejar atrás antiguos privilegios y colocar en el centro a quienes históricamente habían sido relegados, demostrando que es posible avanzar sin excluir a nadie y que el desarrollo puede ir acompañado de justicia social.


Al término del acto, que reafirmó la unidad entre el pueblo y sus autoridades, el gobernador Eduardo Ramírez refrendó el compromiso del gobierno de la Nueva ERA con este gran proyecto de nación, que prioriza la atención de los sectores vulnerables, especialmente de quienes durante años quedaron en el olvido.

El mandatario chiapaneco reconoció los avances alcanzados por el gobierno de la Cuarta Transformación y puntualizó que su administración seguirá trabajando de manera coordinada con la Federación para impulsar acciones y proyectos orientados al bienestar, al desarrollo y a la prosperidad compartida de Chiapas y de México.

