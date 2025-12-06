domingo, diciembre 7, 2025
Choque de combi de la Ruta 52 a una patrulla municipal deja varios lesionados en Tapachula

Tapachula, Chiapas.– La tarde de este sábado, aproximadamente a las 17:06 horas, se registró un aparatoso accidente en el cruce de la 17ª Calle Poniente y 6ª Avenida Norte, donde una combi de transporte público impactó a una patrulla municipal, dejando como saldo múltiples personas lesionadas y daños materiales de consideración.

En el percance participaron una combi de la Ruta 52 “Janeiro–Centro”, con número económico 07, y la patrulla 0472 de la Secretaría de Seguridad Municipal. Según los primeros reportes, la unidad policiaca se desplazaba con códigos luminosos y sirena activados en dirección poniente–oriente, presumiblemente atendiendo una emergencia. Al mismo tiempo, la combi avanzaba con luz verde del semáforo; sin embargo, el conductor no disminuyó la velocidad pese a la proximidad del vehículo oficial en maniobra, lo que derivó en el impacto.

La combi resultó con severos daños en la parte frontal, mientras que la patrulla sufrió afectaciones en la puerta y salpicadera derecha, además de quedar con el cofre incrustado contra un poste ubicado en la esquina del cruce.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, a bordo de la unidad Chiapas-188, arribaron como primeros respondientes. Cuatro socorristas valoraron a los lesionados, entre ellos un menor de aproximadamente 8 años, un hombre de entre 55 y 60 años, una joven de 23 años y una mujer de entre 55 y 60 años. Otras personas también presentaron policontusiones. La Cruz Roja trasladó a dos heridos, incluido el conductor de la patrulla municipal, hacia un centro médico. Minutos después, más unidades de emergencia acudieron para apoyar el traslado de otros lesionados.

Elementos de la Guardia Estatal Vial Preventiva quedaron a cargo del procesamiento de la escena y del inicio de las investigaciones para deslindar responsabilidades conforme al Reglamento de Tránsito del Estado.
El orbe / Carlos Montes

