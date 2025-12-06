sábado, diciembre 6, 2025
spot_img
InicioAl InstanteCapturan a presunto Asaltante Del Oxxo En El Aeropuerto.
Al InstanteRojas

Capturan a presunto Asaltante Del Oxxo En El Aeropuerto.

0
2

*Tras Rápida Persecución Policial en Tapachula

Tapachula, Chiapas, 06 de Diciembre. – Un presunto ladrón fue capturado la tarde de este sábado gracias a la inmediata reacción de la Policía Municipal, luego de que cometiera un asalto a mano armada «Navaja» en la tienda Oxxo ubicada en la Zona del Aeropuerto Internacional de Tapachula.
El atraco se registró cuando un sujeto ingresó al establecimiento para amagar al personal con un arma blanca.
Después de cometer el ilícito, el delincuente huyó rápidamente del lugar a bordo de un taxi local.
La oportuna llamada al 911 emergencias C-5 escudo urbano de Tapachula,

Se activó un operativo de búsqueda por parte de la Policía Municipal y Estatal Preventiva,
Que permitió ubicar la unidad de transporte público utilizada para la fuga. Los agentes lograron interceptar el taxi sobre la 18a Oriente y 15a Sur,
logrando la detención de los individuos señalados como responsables del robo.
Los presuntos delincuentes fueron asegurados y de inmediato puestos a disposición de las autoridades correspondientes para que se determine su situación jurídica.
Vecinos de la zona destacaron y reconocieron la pronta intervención de la policía, señalando que su acción fue clave para frustrar la huida de los sospechosos y contribuir a la seguridad del sector. EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda

Capturan a presunto Asaltante Del Oxxo En El Aeropuerto.
Artículo anterior
Conductor de combi, responsable de choque con patrulla; exceso de velocidad provocó el accidente
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Conductor de combi, responsable de choque con patrulla; exceso de velocidad provocó el accidente

Al Instante staff - 0
Conductor de combi, responsable de choque con patrulla; exceso de velocidad provocó el accidente 06 de diciembre de 2025 Tapachula, Chiapas.– La tarde de este...
Leer más

Explosión de coche bomba en Coahuayana, Michoacán, deja al menos dos muertos

Al Instante staff - 0
El ataque, que causó heridas a siete personas, estuvo dirigido contra las instalaciones de la Policía Comunitaria del municipio de Coahuayana. Mira esto: https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2025/12/6/explosion-de-coche-bomba-en-coahuayana-michoacan-deja-al-menos-dos-muertos-364176.html
Leer más

Esta será la intro oficial del Mundial 2026, lo que veremos antes de cada partido.

Al Instante staff - 0
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV