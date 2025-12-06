Capturan a presunto Asaltante Del Oxxo En El Aeropuerto.

*Tras Rápida Persecución Policial en Tapachula

Tapachula, Chiapas, 06 de Diciembre. – Un presunto ladrón fue capturado la tarde de este sábado gracias a la inmediata reacción de la Policía Municipal, luego de que cometiera un asalto a mano armada «Navaja» en la tienda Oxxo ubicada en la Zona del Aeropuerto Internacional de Tapachula.

El atraco se registró cuando un sujeto ingresó al establecimiento para amagar al personal con un arma blanca.

Después de cometer el ilícito, el delincuente huyó rápidamente del lugar a bordo de un taxi local.

La oportuna llamada al 911 emergencias C-5 escudo urbano de Tapachula,



Se activó un operativo de búsqueda por parte de la Policía Municipal y Estatal Preventiva,Que permitió ubicar la unidad de transporte público utilizada para la fuga. Los agentes lograron interceptar el taxi sobre la 18a Oriente y 15a Sur,logrando la detención de los individuos señalados como responsables del robo.Los presuntos delincuentes fueron asegurados y de inmediato puestos a disposición de las autoridades correspondientes para que se determine su situación jurídica.Vecinos de la zona destacaron y reconocieron la pronta intervención de la policía, señalando que su acción fue clave para frustrar la huida de los sospechosos y contribuir a la seguridad del sector. EL ORBE / Roberto Corado Mosqueda