Conductor de combi, responsable de choque con patrulla; exceso de velocidad provocó el accidente

06 de diciembre de 2025 Tapachula, Chiapas.– La tarde de este día se registró un hecho de tránsito entre una unidad oficial y una combi del transporte público, dejando como saldo únicamente daños materiales y dos personas con lesiones leves. No se reportan personas fallecidas.

De acuerdo con la valoración preliminar de peritos de tránsito, el conductor de la combi es el responsable del accidente, al circular a exceso de velocidad e intentar rebasar por el carril izquierdo sin reducir la marcha, impactando a la patrulla cuando ésta ya había avanzado la mayor parte del cruce.

Cabe señalar que la unidad oficial se desplazaba con torretas encendidas al momento del percance. Como consecuencia del impacto, un elemento operativo y una pasajera resultaron con lesiones menores, por lo que fueron trasladados para su valoración médica; ambos se reportan estables.

Las autoridades competentes continúan con el peritaje correspondiente para formalizar el deslinde de responsabilidades conforme a la ley.