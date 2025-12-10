miércoles, diciembre 10, 2025
El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar, asistió a la primera Asamblea Ordinaria de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública

El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar, asistió a la primera Asamblea Ordinaria de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal 2025 encabezado por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
La coordinación, comunicación y confianza entre los tres órdenes de gobierno suman al proyecto que el gobernador Eduardo Ramírez ha instaurado en Chiapas para lograr la paz y la seguridad.

Tapachula se fortalece en materia de seguridad pública.

#VoluntadParaTransformar

