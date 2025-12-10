miércoles, diciembre 10, 2025
En San Cristóbal, la AIIM, FRIP y GEP aprehenden a presunto homicida

– Por hechos ocurridos en noviembre de 2025

Los elementos de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial, de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal y de la Guardia Estatal Preventiva ejecutaron una orden de aprehensión en contra de Jonathan “N”, como presunto responsable del delito de homicidio calificado, cometido en agravio de quien en vida respondiera al nombre de Jesús “N”, por hechos ocurridos en el barrio de San Ramón en San Cristóbal de Las Casas, el 15 de noviembre de 2025.

De acuerdo con la carpeta de investigación, presuntamente el inculpado privó de la vida a la víctima con impactos de arma de fuego al interior de un bar.

El presunto responsable fue puesto a disposición de los Distritos Judiciales de San Cristóbal y Bochil, quien definirá su situación jurídica.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de continuar garantizando la seguridad y la paz del estado de Chiapas con Cero Impunidad.

