Detener a quienes se disfrazan de autoridad: Chiapas refuerza combate a falsos ministeriales en temporada decembrina

* La SSP advierte que estos grupos buscan engañar a la ciudadanía aprovechando el aumento de movilidad en estas fechas.

* SSP y corporaciones federales mantienen operativos conjuntos para identificar y detener a quienes usurpan funciones.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 10 de diciembre de 2025.- En plena temporada decembrina, cuando miles de familias se desplazan por carreteras, realizan compras navideñas o viajan para reencontrarse con sus seres queridos, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), que lidera su titular, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, intensificó el combate a personas que se hacen pasar por autoridades ministeriales para cometer delitos, extorsionar o manipular revisiones vehiculares.

Este esfuerzo se fortalece tras las recientes detenciones de sujetos que portaban documentación apócrifa, armas de uso exclusivo y chalecos tácticos falsos, simulando operativos oficiales. La SSP advirtió que este modus operandi tiende a incrementarse a fin de año, cuando crece la movilidad y los delincuentes buscan aprovechar la confianza ciudadana.

El secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, informó que la institución reforzó la vigilancia en carreteras, accesos municipales y zonas de alta circulación.

“En Chiapas aplicamos la ley sin excepción, ningún grupo puede jugar con la confianza que la ciudadanía deposita en sus instituciones. Todo aquel que intente suplantar la identidad de una autoridad será detenido de inmediato”, afirmó.

La SSP, a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía General del Estado (FGE), Guardia Nacional (GN), Ejército Mexicano y Secretaría de Marina (Marina), mantiene patrullajes mixtos, puntos de revisión legítimos y verificaciones de identidad estrictas para inhibir este tipo de delitos.

Aparicio Avendaño subrayó que todos estos operativos tienen un objetivo claro, proteger directamente a las familias chiapanecas.

“Las fiestas deben vivirse en paz, nuestro deber es garantizar que ninguna persona sea víctima de engaños, extorsiones o abusos cometidos por quienes simulan ser autoridad”, expresó.

La Secretaría exhortó a la población a denunciar cualquier vehículo, persona o grupo que realice revisiones sin identificación oficial válida o que muestre conductas sospechosas. La ciudadanía puede verificar de inmediato a través del 9-1-1, 0-8-9 denuncia anónima o mediante contacto directo con la SSP.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad del Pueblo reafirma su compromiso de mantener un Chiapas seguro, en esta Nueva ERA con orden y con instituciones que protegen con firmeza y responsabilidad, especialmente en una temporada donde la confianza, la movilidad y la convivencia familiar alcanzan su punto más alto del año.