Diálogo colaborativo a favor de la justicia con cada distrito judicial

El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén, sostuvo una reunión de trabajo con la presidenta municipal de Jiquipilas, Blanca Yaneth Chiu López, para dialogar sobre acciones e intercambiar experiencias que fortalezcan la labor por la seguridad, el bienestar social y el acceso a la justicia.

Durante el encuentro, se destacó la importancia de impulsar políticas y esfuerzos coordinados que promuevan el liderazgo de las mujeres y la atención con perspectiva de derechos humanos, reafirmando el compromiso de trabajar de manera cercana y colaborativa en beneficio de la ciudadanía de todo el territorio estatal.

