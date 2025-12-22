Empresariado de Tapachula cierra 2025 con incertidumbre y sin expectativas de repunte económico

Tapachula, Chiapas 22 de Diciembre.- El sector empresarial de Tapachula y del sureste mexicano concluye el año 2025 en un escenario complejo, marcado por el estancamiento económico, la falta de inversión y una creciente presión fiscal, advirtió Edmundo Olvera Canteras, ex presidente de la Cámara Nacional de Comercio en esta ciudad.

De acuerdo con Olvera Canteras, los indicadores económicos son claros: México no creció durante 2025, e incluso presentó retrocesos si se consideran factores como el crecimiento demográfico, el aumento del salario mínimo, la inflación y el incremento de diversos impuestos. Esta combinación ha impactado directamente a las empresas, principalmente a las pequeñas y medianas, que enfrentan mayores costos de operación sin un mercado que responda de la misma manera.

Ante este panorama, señaló que muchos empresarios ya están realizando reingenierías internas para optimizar procesos y reducir gastos, lo que lamentablemente podría derivar en despidos. “Habrá ajustes en las plantas laborales porque muchas empresas ya no pueden sostener su estructura actual”, afirmó.

El panorama a corto plazo tampoco resulta alentador. Olvera Canteras aseguró que no se vislumbra un repunte económico en Chiapas ni en el sureste del país, debido a la ausencia de proyectos reales de inversión. Aunque existen anuncios y discursos oficiales sobre millonarias inversiones, estas no se han materializado, principalmente por la falta de certeza jurídica y económica que inhibe al capital privado.

El empresario subrayó que, ante este contexto, la estrategia para sobrevivir debe centrarse en el mercado local. “Hoy no podemos pensar en atraer mercados externos; tenemos que fortalecer lo regional y optimizar recursos”, puntualizó. Asimismo, hizo un llamado a empresarios y familias a capacitarse, reorganizarse y proteger lo que han construido.

Finalmente, Olvera Canteras deseó que el próximo año traiga mejores condiciones, aunque reiteró que la clave estará en la adaptación, la planeación y la resistencia para mantener abiertas las empresas y conservar las fuentes de empleo en la región. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros.