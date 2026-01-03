Tarjeta Informativa 02/2026

EN TEOLOCHOLCO, PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM SUPERVISA AVANCES EN LACONSTRUCCIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL ROSARIO CASTELLANOS; SERÁ INAUGURADA EN MARZO

Teolocholco, Tlaxcala, a 3 de enero de 2026.- En Tlaxcala, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, supervisó los avances en la construcción de la Unidad Académica de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC), la cual, anunció, será inaugurada en marzo en el municipio de Teolocholco, en cumplimiento a la máxima de que la educación es un derecho de todas y todos los mexicanos.

1 de 7

“En febrero se abren las nuevas inscripciones. ¿Qué tienen que tener? Porque no hay examen de admisión. Tienen que hacer un propedéutico. Se hace el propedéutico, si se pasa el propedéutico, entran de inmediato, si no se puede volver a hacer el propedéutico cuantas veces quieran. Porque el objetivo no es rechazar a los estudiantes, sino que vengan a la universidad. Así que en marzo ya se abre esta universidad”, explicó.

La Jefa del Ejecutivo Federal recordó que la UNRC inició durante su gestión como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y se trata de una universidad gratuita y pública, como lo establece el Artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Señaló que en coordinación con la autoridad municipal y de acuerdo con las necesidades de la población, posteriormente se definirá si se amplía la Unidad Académica o si se construye un bachillerato.

En compañía de la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, la primera mandataria recordó que los gobiernos de la Cuarta Transformación destinan los recursos en beneficio del pueblo a través de los Programas para el Bienestar, así como en educación y salud.

La directora de la UNRC, Alma Herrera Márquez, explicó que la Unidad Académica de San Luis Teolocholco actualmente opera a través de la modalidad a distancia, donde ofrece 14 licenciaturas, las cuales crecerán de acuerdo con las necesidades de desarrollo económico y de Prosperidad Compartida, así como de vinculación con el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar que se construye en Tlaxcala.