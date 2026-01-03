Trump anuncia la captura de Nicolás Maduro

Por M@S INFORMACIÓN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que fuerzas estadounidenses capturaron al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en una operación realizada en territorio venezolano, de acuerdo con información difundida por CNN y un mensaje posteado en la cuenta del presidente norteamericano en su red social, Truth Social.

Según el anuncio del mandatario estadounidense, la captura de Maduro y su esposa y su posterior traslado fuera del país se habría producido tras una operación ejecutada por fuerzas de Estados Unidos, como parte de las acciones emprendidas por su administración contra el gobierno de Caracas. Trump aseguró que Maduro fue detenido y trasladado fuera del país, y adelantó que ofrecería más detalles en un mensaje posterior.

Donald Trump difundió un mensaje en su red social Truth Social en el que afirmó que fuerzas de Estados Unidos llevaron a cabo una operación “a gran escala” en Venezuela, la cual habría derivado en la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, quienes, según el propio Trump, fueron trasladados fuera del país. El exmandatario señaló que la acción fue ejecutada en coordinación con agencias estadounidenses y adelantó que ofrecería más detalles posteriormente.

Hasta el momento, no existe confirmación oficial por parte del gobierno venezolano ni de organismos internacionales que respalde la versión difundida por Trump, y tampoco se ha informado públicamente sobre el paradero de Maduro. Medios internacionales han subrayado que el mensaje fue publicado en Truth Social y no en otras plataformas como Threads, mientras persiste la incertidumbre sobre la veracidad del anuncio y sus posibles implicaciones políticas y diplomáticas en la región.

El anuncio se produjo en medio de reportes sobre actividad militar y explosiones en Caracas y otras zonas del país, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial por parte del gobierno venezolano ni de organismos internacionales sobre la veracidad de la captura o el paradero del mandatario.

Maduro gobierna Venezuela desde 2013 y ha sido objeto de sanciones, acusaciones y presiones diplomáticas por parte de Estados Unidos, que lo señalan por presuntos vínculos con el narcotráfico y por irregularidades electorales. Durante 2025, la administración Trump intensificó su discurso y sus acciones contra el gobierno venezolano, elevando la tensión bilateral.

CNN en Español subrayó que el anuncio de Trump no ha sido verificado de manera independiente y que persiste la incertidumbre sobre las implicaciones legales, políticas y regionales de una eventual detención del jefe de Estado venezolano, así como sobre el impacto que este hecho tendría en la estabilidad de Venezuela y de América Latina.