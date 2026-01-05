martes, enero 6, 2026
spot_img
InicioAl InstanteAyuntamiento de Tapachula retomó actividades con normalidad
Al Instante

Ayuntamiento de Tapachula retomó actividades con normalidad

0
24

Tapachula, Chiapas; 5 de enero de 2026.— El Ayuntamiento de Tapachula informó a la ciudadanía que, tras el periodo de descanso decembrino, retomó con normalidad las actividades administrativas y operativas, garantizando la atención en oficinas, trámites y servicios municipales para las familias tapachultecas.

El presidente municipal Yamil Melgar señaló que este inicio de año marca la continuidad del trabajo institucional con disciplina, orden y compromiso, enfocado en brindar un mejor servicio público y seguir avanzando en la transformación del municipio. “Arrancamos este 2026 con responsabilidad y vocación de servicio hacia nuestra gente”, expresó.

En este contexto, el Ayuntamiento realizó un llamado a la ciudadanía a participar de manera responsable con el pago del impuesto predial, recurso fundamental para fortalecer los servicios públicos, la infraestructura urbana, la seguridad y las acciones que impulsan el desarrollo de Tapachula.

Finalmente, el Gobierno Municipal reiteró su invitación a las y los contribuyentes a acercarse a las cajas recaudadoras y módulos autorizados, destacando que cumplir con el predial es contribuir directamente al bienestar y crecimiento de Tapachula, bajo un esquema de orden, transparencia y corresponsabilidad social.

Ayuntamiento de Tapachula retomó actividades con normalidad
Artículo anterior
Alerta SSP a la ciudadanía sobre reclutamiento criminal a través de TikTok
Artículo siguiente
Eduardo Ramírez da inicio a los trabajos de construcción del Libramiento de las Alfareras
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Aprehenden a presunto responsable de delitos de corrupción y abuso de autoridad en Cintalapa: FGE

Al Instante staff - 0
• Se integra una carpeta adicional por la posible vinculación con grupos criminales La Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Secretaría de Seguridad del...
Leer más

Fallece adulto mayor tras colapso de vivienda en la colonia Emiliano zapata

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas a 05 de enero 2026.— La tarde de este lunes, alrededor de las 13:15 horas, se registró el colapso de una vivienda...
Leer más

Eduardo Ramírez da inicio a los trabajos de construcción del Libramiento de las Alfareras

Al Instante staff - 0
Durante el arranque de la construcción del Libramiento de las Alfareras, en el tramo Amatenango del Valle–Teopisca, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar destacó el...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV