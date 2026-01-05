lunes, enero 5, 2026
Eduardo Ramírez da inicio a los trabajos de construcción del Libramiento de las Alfareras

Durante el arranque de la construcción del Libramiento de las Alfareras, en el tramo Amatenango del Valle–Teopisca, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar destacó el consenso y respaldo del pueblo para concretar esta obra que, con una inversión superior a 453 millones 565 mil pesos, fortalecerá la conectividad regional e impulsará el comercio y el turismo.

Señaló que esta vía marca el inicio de la supercarretera que conectará Teopisca, San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez, y reiteró que el gobierno de la Nueva ERA continuará impulsando acciones estratégicas para consolidar a Chiapas como una de las entidades con mayor desarrollo del país.

En otro momento, durante una visita a Teopisca, el gobernador inauguró espacios educativos en el Colegio de Bachilleres de Chiapas, Plantel 24, donde se informó que se han invertido más de 11.6 millones de pesos en infraestructura educativa en este municipio. Asimismo, entregó becas Rosario Castellanos y kits invernales, con una inversión conjunta superior a 12.8 millones pesos.

