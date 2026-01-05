Fallece adulto mayor tras colapso de vivienda en la colonia Emiliano zapata

Tapachula, Chiapas a 05 de enero 2026.— La tarde de este lunes, alrededor de las 13:15 horas, se registró el colapso de una vivienda ubicada en la avenida Revolución y calle Francisco I. Madero, en la colonia Emiliano Zapata, al sur de la ciudad de Tapachula, hecho que dejó como saldo una persona fallecida.

En el lugar perdió la vida un hombre de entre 65 y 70 años de edad, identificado como Jaime “N”, luego de que parte de la estructura del inmueble colapsara y le cayera encima mientras se realizaban trabajos de remodelación y demolición.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil Tapachula, así como integrantes del Club de Auxilio y Rescate de Chiapas (CARCH), quienes tras la valoración confirmaron que el masculino ya no contaba con signos vitales.



Posteriormente arribaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Tapachula y personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, quienes realizaron las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo.

Elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) de la Guardia Estatal Preventiva, así como corporaciones policiales, acordonaron el área en dos perímetros para evitar el paso de curiosos y permitir los trabajos de las autoridades.

De acuerdo con testimonios de vecinos, días antes se realizaban trabajos de remodelación en la vivienda, donde presuntamente se habían retirado láminas del techo para la construcción de una losa, lo que pudo haber debilitado la estructura. Serán las autoridades competentes las encargadas de investigar las causas del colapso y deslindar responsabilidades. El orbe/Carlos Montes