Con Cuidar es Amar, Eduardo Ramírez impulsa una política social humanista en Chiapas

Entregó apoyos económicos y paquetes alimentarios en Tuxtla Gutiérrez

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la entrega de apoyos económicos y paquetes alimentarios del programa Cuidar es Amar en la colonia Terán de Tuxtla Gutiérrez. En este acto, destacó que esta política social, de carácter sensible y humanista, impulsada por el gobierno de la Nueva ERA, tiene como objetivo reconocer y respaldar a quienes dedican su tiempo y esfuerzo al cuidado de familiares en condición de dependencia.

“Estamos trabajando para atender las necesidades de la población. El gobierno de Eduardo Ramírez no solamente está pendiente de la seguridad, sino de todos los aspectos humanos del pueblo, pero este programa es el más humano que tiene la Secretaría del Humanismo, por ello lo vamos a ampliar para que llegue a todo Chiapas”, expresó.



El mandatario puntualizó que su administración coloca en el centro de las decisiones a las personas que más lo requieren. En ese sentido, resaltó los alcances de los distintos programas sociales dirigidos a fortalecer el bienestar y la calidad de vida de la población, especialmente de los sectores en situación de mayor vulnerabilidad.

El secretario del Humanismo, Paco Chacón, informó que se entregaron 300 tarjetas del programa Cuidar es Amar, mediante las cuales se otorga un apoyo bimestral como reconocimiento a la dedicación de quienes cuidan con amor a familiares enfermos, además de 300 paquetes alimentarios. Señaló que estas acciones reflejan la visión humanista del gobernador y el acompañamiento permanente a las familias que destinan su tiempo y esfuerzo al cuidado de sus seres queridos.

Asimismo, indicó que el gobierno de la Nueva ERA inicia el año con una agenda intensa de acciones sociales, impulsando programas como Comedores del Humanismo, Tortimóvil, Mercadito del Humanismo, A Paso Firme y Bicis que Transforman, así como iniciativas en materia de alfabetización, turismo e infraestructura. Reiteró el compromiso de mantener cercanía con la ciudadanía y convocó a trabajar de manera solidaria para construir, de forma conjunta, un mejor Chiapas.

En representación de las mujeres y los hombres beneficiarios, Alejandra López Vázquez reconoció al gobierno humanista de Eduardo Ramírez por impulsar el programa Cuidar es Amar, que brinda apoyo económico a quienes cuidan en casa a personas enfermas y no pueden incorporarse a un empleo formal. Destacó que este respaldo dignifica su labor y agradeció al gobernador por valorar el cuidado que se realiza con amor dentro de las familias.

Estuvieron presentes la diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alejandra Gómez Mendoza; la secretaria de la Frontera Sur, María Amalia Toriello Elorza; la directora general del Centro de Trasplantes del Estado de Chiapas, Kristell Dávalos Barrientos; la diputada local por el Distrito XIII Tuxtla Gutiérrez, Getsemaní Moreno Martínez, entre otras personas asistentes.