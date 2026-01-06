Tapachula marca un antes y un después en atención a demandas sociales

Refuerzan servicios públicos y reportan caída histórica en la inseguridad

Tapachula, Chiapas; 6 de enero de 2026.— El presidente municipal, Yamil Melgar Bravo, calificó este martes como un día histórico para Tapachula, al anunciar avances significativos en dos de los temas más sensibles para la ciudadanía, la limpieza pública y la seguridad.

En entrevista, el edil subrayó que, además de coincidir con la celebración del Día de Reyes, la fecha simboliza el cumplimiento de compromisos asumidos desde el inicio de su administración. Acompañado por el secretario de Desarrollo Urbano, Juan Carlos Antonio Gallegos, informó sobre una inversión estratégica en equipamiento urbano que permitirá fortalecer la recolección de residuos y mejorar la calidad de vida en la ciudad.

Melgar Bravo recordó que, durante su primer informe de gobierno, reconoció públicamente que el manejo de la basura era el principal problema del municipio.

A partir de ese diagnóstico, explicó, se generaron economías internas para adquirir equipo propio y reducir la dependencia de unidades rentadas.

Por su parte, el secretario Gallegos detalló que Tapachula enfrenta la recolección diaria de más de 600 toneladas de desechos, por lo que se incorporaron nuevas herramientas operativas, entre ellas.

Cinco tolvas nuevas de 21 yardas, con capacidad de ocho toneladas cada una. Tres unidades de respuesta inmediata, destinadas a atender colonias y puntos críticos.

La próxima instalación de 328 contenedores, con el objetivo de eliminar focos de infección en la vía pública.

Como parte de la modernización del servicio, el alcalde anunció la implementación del primer turno nocturno de recolección, que operará de 19:00 a 23:00 horas. La meta, señaló, es que durante este año lleguemos a 35 unidades, sin descuidar la atención ciudadana durante el proceso de transición.

Mientras fortalecemos el parque vehicular propio, mantenemos 10 camiones rentados para garantizar el servicio, precisó.

Uno de los anuncios más relevantes fue el avance en materia de seguridad ciudadana.

Melgar Bravo destacó que, de acuerdo con datos del INEGI, en octubre de 2024 Tapachula ocupaba el primer lugar nacional en percepción de inseguridad, mientras que actualmente se ubica en el lugar 16.

Nos hemos alejado de ese primer puesto gracias a una estrategia coordinada con los gobiernos estatal y federal.

Aún hay trabajo por hacer, pero hoy Tapachula avanza hacia una ciudad más segura, afirmó el edil.

Además extendió una invitación a los departamentos de Guatemala para asistir a la Feria de Tapachula, programada para el mes de marzo.

Finalmente, el presidente municipal hizo un llamado a la población y a los sectores productivos para fortalecer una cultura de limpieza y corresponsabilidad social.

Las grandes ciudades se transforman cuando la ciudadanía asume el compromiso de no tirar basura, enfatizó.

Asimismo, confirmó que ya se trabaja con especialistas en la rehabilitación técnica del relleno sanitario, con el propósito de ofrecer una solución integral y sostenible al manejo de los residuos sólidos en el municipio. EL ORBE/Nelson Bautista