El Ayuntamiento de Tapachula a través de la Tesorería Municipal, informa a la población que los pagos del impuesto predial, ejercicio fiscal 2026, podrán realizarse a partir del próximo lunes 13 de enero.

Invitamos a los contribuyentes a aprovechar los descuentos vigentes durante los primeros meses del año, los cuales representan un importante apoyo a la economía familiar y contribuyen al fortalecimiento de los servicios públicos del municipio, recuerda que cumplir a tiempo con el pago del predial permite seguir construyendo un Tapachula con mejores obras para todos.

#TesoreríaMunicipal

#VoluntadParaTransformar