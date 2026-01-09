viernes, enero 9, 2026
spot_img
InicioAl InstanteEl Ayuntamiento de Tapachula a través de la Tesorería Municipal, informa:
Al Instante

El Ayuntamiento de Tapachula a través de la Tesorería Municipal, informa:

0
3

El Ayuntamiento de Tapachula a través de la Tesorería Municipal, informa a la población que los pagos del impuesto predial, ejercicio fiscal 2026, podrán realizarse a partir del próximo lunes 13 de enero.

Invitamos a los contribuyentes a aprovechar los descuentos vigentes durante los primeros meses del año, los cuales representan un importante apoyo a la economía familiar y contribuyen al fortalecimiento de los servicios públicos del municipio, recuerda que cumplir a tiempo con el pago del predial permite seguir construyendo un Tapachula con mejores obras para todos.

#TesoreríaMunicipal
#VoluntadParaTransformar

El Ayuntamiento de Tapachula a través de la Tesorería Municipal, informa
Artículo anterior
Instalan módulos de vacunación contra Sarampión, Covid-19 e influenza.
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Instalan módulos de vacunación contra Sarampión, Covid-19 e influenza.

Al Instante staff - 0
Tapachula Chiapas 9 de enero 2026.- La Teniente de Sanidad Yamileth Orozco, de la unidad médica de consulta externa de la 36 Zona Militar...
Leer más

Conferencia de prensa desde Guerrero. Viernes 09 de enero 2026 | Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
Leer más

Enlace Matrimonial Ramírez Estrada

Al Instante staff - 0
En un ambiente lleno de amor y alegría, Rafael Ramírez y Paola Estrada, unieron sus vidas en matrimonio a través de una ceremonia civil,...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV