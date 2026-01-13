ABREN CARPETA DE INVESTIGACIÓN CONTRA PERSONAS QUE PROVOCARON INCENDIO EN EL BASURERO INTERMUNICIPAL DE TAPACHULA

Tapachula, Chiapas; 13 de enero de 2026.

La Secretaría de Protección Civil del Estado de Chiapas, en coordinación con autoridades municipales, Bomberos de Tapachula, Protección Civil de Tapachula y municipios vecinos que se han sumado a las labores, atienden de manera permanente el incendio registrado desde el pasado lunes en el basurero intermunicipal de Tapachula, con el objetivo de controlar y mitigar sus efectos.

Las acciones operativas se mantienen activas y avanzan de forma coordinada para salvaguardar la integridad de la población y reducir el impacto ambiental. De manera paralela, ya se abrió una carpeta de investigación para identificar a las personas responsables de haber provocado este incendio, quienes serán sancionadas conforme a la ley, sin tolerancia a conductas que pongan en riesgo la seguridad y la salud pública.

Ante esta situación, se exhorta a la población a evitar realizar actividades al aire libre o ejercicio físico, mantener puertas y ventanas cerradas, usar cubrebocas en caso de exposición al humo y atender únicamente la información emitida por canales oficiales.

Las autoridades estatales y municipales reiteran su compromiso de atender esta emergencia con responsabilidad y firmeza, y hacen un llamado a la ciudadanía a colaborar con la prevención, denunciando cualquier acto que represente un riesgo para la comunidad.