martes, enero 13, 2026
spot_img
InicioAl InstanteABREN CARPETA DE INVESTIGACIÓN CONTRA PERSONAS QUE PROVOCARON INCENDIO EN EL BASURERO...
Al Instante

ABREN CARPETA DE INVESTIGACIÓN CONTRA PERSONAS QUE PROVOCARON INCENDIO EN EL BASURERO INTERMUNICIPAL DE TAPACHULA

0
37

Tapachula, Chiapas; 13 de enero de 2026.
La Secretaría de Protección Civil del Estado de Chiapas, en coordinación con autoridades municipales, Bomberos de Tapachula, Protección Civil de Tapachula y municipios vecinos que se han sumado a las labores, atienden de manera permanente el incendio registrado desde el pasado lunes en el basurero intermunicipal de Tapachula, con el objetivo de controlar y mitigar sus efectos.

Las acciones operativas se mantienen activas y avanzan de forma coordinada para salvaguardar la integridad de la población y reducir el impacto ambiental. De manera paralela, ya se abrió una carpeta de investigación para identificar a las personas responsables de haber provocado este incendio, quienes serán sancionadas conforme a la ley, sin tolerancia a conductas que pongan en riesgo la seguridad y la salud pública.

Ante esta situación, se exhorta a la población a evitar realizar actividades al aire libre o ejercicio físico, mantener puertas y ventanas cerradas, usar cubrebocas en caso de exposición al humo y atender únicamente la información emitida por canales oficiales.

Las autoridades estatales y municipales reiteran su compromiso de atender esta emergencia con responsabilidad y firmeza, y hacen un llamado a la ciudadanía a colaborar con la prevención, denunciando cualquier acto que represente un riesgo para la comunidad.

ABREN CARPETA DE INVESTIGACIÓN CONTRA PERSONAS QUE PROVOCARON INCENDIO EN EL BASURERO INTERMUNICIPAL DE TAPACHULA
Artículo anterior
Conferencia de prensa matutina. Martes 13 de enero 2026 | Presidenta Claudia Sheinbaum
Artículo siguiente
Secretaría de Salud Municipal emite recomendaciones sanitarias ante presencia de humo en la ciudad
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Protección Civil Atiende Incendio en el Basurero Municipal de Tapachula y Emite Recomendaciones a la Población

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas 13 de Enero del 2026.— Autoridades de Protección Civil del Estado y del municipio de Tapachula mantienen activos los trabajos para sofocar...
Leer más

Secretaría de Salud Municipal emite recomendaciones sanitarias ante presencia de humo en la ciudad

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas; 13 de enero de 2026. La Secretaría de Salud Pública Municipal informa a la ciudadanía en general que, ante la presencia de humo...
Leer más

Conferencia de prensa matutina. Martes 13 de enero 2026 | Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV