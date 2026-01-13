martes, enero 13, 2026
Secretaría de Salud Municipal emite recomendaciones sanitarias ante presencia de humo en la ciudad

Tapachula, Chiapas; 13 de enero de 2026.
La Secretaría de Salud Pública Municipal informa a la ciudadanía en general que, ante la presencia de humo en distintas zonas de la ciudad, se emiten las siguientes recomendaciones preventivas con el objetivo de proteger la salud de la población.

Medidas de protección preventiva

Se recomienda a la población:
• Mantener puertas y ventanas cerradas; de ser posible, colocar paños húmedos en rendijas para limitar el ingreso de humo a las viviendas.
• Utilizar cubrebocas N95 o KN95 únicamente en caso de estar en contacto directo con el humo; en condiciones normales, el uso de cubrebocas convencional es suficiente.
• Evitar realizar ejercicio o esfuerzos físicos al aire libre mientras persistan estas condiciones ambientales.
• Mantener tapados tinacos y cisternas, así como lavar adecuadamente frutas y verduras.
• Mantener a los animales de compañía en espacios techados y con acceso a agua limpia.

Atención médica

Se recomienda acudir al centro de salud más cercano en caso de presentar dificultad para respirar, sensación de opresión en el pecho, desmayos, confusión o tos persistente.

La Secretaría de Salud Pública Municipal se mantendrá atenta a la evolución de las condiciones ambientales y continuará informando a la población a través de los canales oficiales.

