Protección Civil Atiende Incendio en el Basurero Municipal de Tapachula y Emite Recomendaciones a la Población

Tapachula, Chiapas 13 de Enero del 2026.— Autoridades de Protección Civil del Estado y del municipio de Tapachula mantienen activos los trabajos para sofocar el incendio registrado desde el pasado domingo en el basurero municipal de Tapachula, el cual ha generado emisiones de humo que, debido a las condiciones del viento, han alcanzado diversas zonas de la ciudad.
El delegado de la Región 10 Soconusco Alto de Protección Civil del Estado, Joaquín Ernesto Montes Molina, informó que desde el primer reporte se activaron los protocolos de atención, logrando avances significativos; sin embargo, durante la madrugada del lunes el fuego se reavivó en un área que ya había sido controlada, lo que obligó a reforzar las labores de combate.

Actualmente, los trabajos se realizan con apoyo de diversas dependencias. En el sitio operan pipas de Protección Civil Municipal, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, así como una unidad de la Secretaría de Marina. Además, se espera el arribo de una pipa adicional de Protección Civil del Estado procedente de Tuxtla Gutiérrez, con el fin de acelerar la extinción total del incendio. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional también colaboran con personal en las labores de apoyo.
Montes Molina explicó que el fuego se encuentra contenido en un área específica del basurero, aunque continuará emitiendo humo hasta que sea completamente apagado, lo que podría llevar algunos días, dependiendo de las herramientas y recursos disponibles. Indicó que existe la sospecha de que el incendio pudo haber sido provocado de manera intencional, situación que sería sancionable en caso de que se sorprenda a alguna persona en flagrancia.
Ante la presencia de humo en la ciudad, Protección Civil exhortó a la población a evitar actividades al aire libre, utilizar cubrebocas en caso de salir de casa y proteger especialmente a niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades respiratorias.
Las autoridades reiteraron que el incendio se está atendiendo de manera permanente y que no se suspenderán los trabajos hasta lograr su total extinción, garantizando la coordinación entre los tres niveles de gobierno para salvaguardar la salud y seguridad de la población. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

