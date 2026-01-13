Eduardo Ramírez impulsa acciones preventivas a favor de la seguridad de las mujeres

Entregó dispositivos del programa Mujer Segura: Presiona, Activa y Alerta a estudiantes de la Escuela de Terapia Física del DIF Estatal

Inauguró la nueva infraestructura de este centro educativo, que se realizó con una inversión superior a 53 millones de pesos

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la entrega de dispositivos smartwatch con botón de alerta, enlazados al C5, como parte del programa Mujer Segura: Presiona, Activa y Alerta, dirigidos a estudiantes de la Escuela de Terapia Física del Sistema DIF Estatal. En este marco, destacó que una de las prioridades del gobierno de la Nueva ERA es garantizar la seguridad y el bienestar de las mujeres.

“Me preocupa la seguridad de las mujeres, deseamos que lleguen bien a su casa, que nadie les falte al respeto y nunca se sientan vulnerables. Por eso impulsamos este programa único en el país. Usar este reloj constituye traer el Estado y la autoridad en la mano, porque es una herramienta que brinda apoyo inmediato de las autoridades”, expresó, al enfatizar que en Chiapas se aplica la ley a quienes cometen algún acto contra las mujeres.

Ramírez Aguilar señaló que su administración impulsa acciones preventivas para que niñas, adolescentes y mujeres vivan en entornos seguros y libres de cualquier forma de violencia. En ese sentido, anunció que estos dispositivos tecnológicos se entregarán en todas las instituciones de educación superior, con el objetivo de ampliar la cobertura de beneficiarias. Asimismo, exhortó a las y los jóvenes a cuidarse, evitar conductas de riesgo y contribuir a la construcción de un Chiapas más seguro.

Durante el evento, el gobernador entregó además la nueva infraestructura de este centro educativo, que representó una inversión superior a 53 millones de pesos. Resaltó que la modernización de los espacios permitirá a estudiantes, docentes y personal directivo desarrollar sus actividades en condiciones óptimas.

Por su parte, Sofía Espinoza Abarca celebró la visita del gobernador Eduardo Ramírez a la Escuela de Terapia Física del Sistema DIF Estatal, un espacio que, dijo, recupera la dignidad de las personas y que hoy fortalece su infraestructura con áreas funcionales y dignas, contribuyendo a la formación integral y al bienestar de las y los estudiantes, y consolidándose como una de las instituciones mejor equipadas del país en su tipo.

Asimismo, subrayó que la entrega de relojes del programa Mujer Segura: Presiona, Activa y Alerta es una estrategia que refleja el compromiso de la Nueva ERA con el cuidado, la protección y el acompañamiento de las mujeres. “Es una forma de decirles que no están solas, que su seguridad importa y proteger su vida es prioridad”, agregó.

La secretaria de la Mujer e Igualdad de Género, Marian Vázquez González, explicó que el programa Mujer Segura: Presiona, Activa y Alerta es una estrategia que visibiliza y atiende la seguridad de las mujeres mediante un dispositivo móvil con acceso directo a la Secretaría de Seguridad del Pueblo, en un perímetro de un kilómetro, lo que permite realizar actividades escolares, laborales, deportivas o recreativas con mayor tranquilidad. Precisó que el smartwatch es de uso personal e intransferible y recordó que, en caso de requerir apoyo, las usuarias pueden comunicarse de manera confidencial a la línea 079, donde recibirán atención jurídica y psicológica las 24 horas.

El fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, celebró que cada vez más chiapanecas se incorporen al programa Mujer Segura: Presiona, Activa y Alerta, ya que les brinda acceso inmediato a los servicios de seguridad para recibir auxilio oportuno ante situaciones de riesgo. “Esta herramienta es una parte importante de la gran obra de paz que estamos construyendo en Chiapas, para garantizar que las niñas, adolescentes y mujeres se sientan seguras”, enfatizó.

El director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa (Inifech), Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, detalló que en este centro educativo se construyó un edificio que incluye aulas didácticas, sanitarios, laboratorios, áreas especializadas como hidroterapia, mecanoterapia y electroterapia, además de auditorio, biblioteca, áreas administrativas, infraestructura complementaria y una cafetería elaborada por artesanos locales.

La coordinadora académica de la Escuela de Terapia Física, Dalia Isabel Chanona Genovés, agradeció al gobierno de Eduardo Ramírez el respaldo brindado a esta institución, tanto en infraestructura como en equipamiento, lo que permitirá fortalecer la formación académica y profesional de las y los estudiantes, así como impulsar la licenciatura en Terapia Ocupacional. Destacó que la entrega de los dispositivos smartwatch es una medida acertada que genera mayor confianza entre la comunidad estudiantil.

En representación de las estudiantes beneficiadas, Aurora del Rocío Gutiérrez Tapia agradeció al gobernador Eduardo Ramírez por impulsar acciones que fortalecen la seguridad y el bienestar de las mujeres chiapanecas, al convertirse en herramientas de prevención y atención ante situaciones de riesgo. “Este reloj inteligente representa un verdadero salvavidas en nuestras manos. Estas acciones nos brindan no solo seguridad, sino una profunda sensación de respaldo institucional”, expresó.

Estuvieron presentes la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alejandra Gómez Mendoza; la directora general del DIF Chiapas, Ana Isabel Granda González; y la diputada presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en el Congreso del Estado, Rosa Linda López Sánchez, entre otros.