EXPO FERIA TAPACHULA YA TIENE REINA 2026, CON MAYLEN ALVARADO.

* Alexandra Salazar Cabrera, Señorita Empatía y Valentina Beltrán, Señorita Fotogenia.
Tapachula, Chiapas 13 de enero de 2026.- La Expo Feria Tapachula (EFT), realizó la final del Certamen de Elección de la Reina para la edición 2026, donde resultó ganadora para portar la corona, Maylen Alvarado Balcázar.
Teniendo como escenario el Teatro de la Ciudad, «Amparo Montes», presidente del Consejo Directivo de la feria -que iniciará del 5 al 15 de marzo próximo-, Emilio Barrios Solano, felicitó a las ganadoras del certamen y a las chicas que participaron y demostraron su compromiso y orgullo por su tierra.
Agradeció el apoyo del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, del presidente municipal, Yamil Melgar Bravo, la confianza de los padres de familia por apoyar a sus hijas, autoridades federales y patrocinadores que con su presencia se suman al éxito de la feria más importante de la región.

Durante el certamen, se otorgaron los títulos especiales de Señorita Empatía a Alexandra Salazar Cabrera elegida por las mismas concursantes, al reconocer a la aspirante que mejor representó la solidaridad y compañerismo entre las participantes y los representantes de los medios de comunicación otorgaron el título de Señorita Fotogenia a Valentina Beltrán, quien mejor proyectó su imagen frente a las cámaras.
El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, destacó la importancia de la feria y refrendó su apoyo total para la EFT 2026, por lo que hizo un llamado a los tapachultecos a sentirse orgullosos de la feria que ha dado identidad por más de seis décadas.
En esta actividad no sólo destacó la belleza y talento de las señoritas sino que también reforzaron el papel de la Expo Feria Tapachula 2026, como un espacio clave para la promoción de la cultura y el desarrollo regional.

