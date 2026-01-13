Reducción de horarios de bares y antros refuerza la estrategia de seguridad en Chiapas

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 13 de enero de 2026.- La reducción de los horarios de cierre de bares y antros hasta las 02:00 horas es una medida que refuerza la estrategia de seguridad para preservar el orden y la paz en Chiapas.

En seguimiento al acuerdo de la Mesa de Paz, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) que encabeza Óscar Alberto Aparicio Avendaño, en coordinación con las Fuerzas Armadas y la Fiscalía General del Estado (FGE), participa en el operativo institucional que tiene como principal objetivo inhibir la comisión de delitos y mantener presencia en posibles focos de riesgo.

Bajo la instrucción del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, Chiapas avanza en la construcción de la paz con una estrategia integral enfocada en disminuir la incidencia delictiva, prevención de accidentes y fortalecer la percepción de seguridad de la ciudadanía.