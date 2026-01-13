Chiapas logra primer lugar nacional en desempeño policial: SSP

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 13 de enero de 2026.- Con la visión del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y el trabajo incesante del secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, Chiapas de nueva cuenta es referente a nivel nacional en materia de seguridad pública, al registrar por segundo periodo consecutivo la mejor evaluación nacional de sus cuerpos policiales estatales.

De acuerdo con los resultados más recientes de la Encuesta Nacional sobre Percepción en Materia de Seguridad, elaborada por la consultora Emotegia, en la medición realizada entre el 5 y el 10 de enero de 2026, los cuerpos policiales estatales alcanzaron una calificación de 59 por ciento, posicionándose en el primer lugar nacional en la evaluación ciudadana del desempeño policial a nivel estatal, por encima del resto de las entidades federativas.



Este resultado es derivado de los esfuerzos del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y la estrecha coordinación con el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, para fortalecer a las fuerzas del orden, como el grupo de élite Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), que a un año de su creación es reconocido por la población como un factor clave en la mejora de las condiciones de seguridad.

Hoy Chiapas no solo se ubica como la entidad con la mejor policía estatal del país, sino que también se posiciona entre los estados mejor evaluados en servicios de seguridad a nivel general.