miércoles, enero 14, 2026
spot_img
InicioAl InstanteEl incendio del basurero fue provocado y no quedará impune”: Yamil Melgar
Al InstanteRojas

El incendio del basurero fue provocado y no quedará impune”: Yamil Melgar

0
31

13 enero 2026, Tapachula, Chiapas.- El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, dio a conocer que se intensificaron las acciones para controlar el incendio que se registra en el basurero intermunicipal y que está provocando afectaciones en la ciudad y municipios vecinos.
En entrevista radiofónica, Melgar Bravo, agradeció el apoyo de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Protección Civil del Estado de Chiapas, de Protección Civil Municipal y de los municipios cercanos, quienes se han sumado a las labores para mitigar el siniestro que de acuerdo a las indagatorias, fue provocado.
Al destacar el trabajo coordinado entre las distintas instancias para controlar el siniestro y minimizar los riesgos para la población, el presidente municipal de Tapachula, reiteró que se aplicarán sanciones a los responsables de provocar este incidente, destacando el compromiso de su gobierno con la seguridad y salud de la comunidad y la protección del medio ambiente.

El incendio del basurero fue provocado y no quedará impune”: Yamil Melgar
Artículo anterior
En Tapachula, detienen a 7 personas tras cateo: FGE
Artículo siguiente
Chiapas logra primer lugar nacional en desempeño policial: SSP
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Aseguran a sujeto con droga en pleno centro de Tapachula; sería investigado por hechos violentos

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas; 12 de enero de 2026.– Durante recorridos de vigilancia en la zona centro de Tapachula, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y...
Leer más

Eduardo Ramírez impulsa acciones preventivas a favor de la seguridad de las mujeres

Al Instante staff - 0
Entregó dispositivos del programa Mujer Segura: Presiona, Activa y Alerta a estudiantes de la Escuela de Terapia Física del DIF Estatal Inauguró la nueva infraestructura...
Leer más

EXPO FERIA TAPACHULA YA TIENE REINA 2026, CON MAYLEN ALVARADO.

Al Instante staff - 0
* Alexandra Salazar Cabrera, Señorita Empatía y Valentina Beltrán, Señorita Fotogenia. Tapachula, Chiapas 13 de enero de 2026.- La Expo Feria Tapachula (EFT), ...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV