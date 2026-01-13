El incendio del basurero fue provocado y no quedará impune”: Yamil Melgar

13 enero 2026, Tapachula, Chiapas.- El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, dio a conocer que se intensificaron las acciones para controlar el incendio que se registra en el basurero intermunicipal y que está provocando afectaciones en la ciudad y municipios vecinos.

En entrevista radiofónica, Melgar Bravo, agradeció el apoyo de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Protección Civil del Estado de Chiapas, de Protección Civil Municipal y de los municipios cercanos, quienes se han sumado a las labores para mitigar el siniestro que de acuerdo a las indagatorias, fue provocado.

Al destacar el trabajo coordinado entre las distintas instancias para controlar el siniestro y minimizar los riesgos para la población, el presidente municipal de Tapachula, reiteró que se aplicarán sanciones a los responsables de provocar este incidente, destacando el compromiso de su gobierno con la seguridad y salud de la comunidad y la protección del medio ambiente.

