miércoles, enero 14, 2026
spot_img
InicioAl InstanteEn Tapachula, detienen a 7 personas tras cateo: FGE
Al Instante

En Tapachula, detienen a 7 personas tras cateo: FGE

0
93

– Una es de origen cubano, tres hondureños y tres mexicanos

La Fiscalía General del Estado, en coordinación con el Ejército Mexicano, Marina Armada de México, Secretaría de Seguridad del Pueblo y Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tapachula, lograron la detención de siete personas y el aseguramiento de narcóticos en dos inmuebles, derivado de diligencias de cateos realizadas en la zona sur oriente de Tapachula.

Como resultado del ingreso a un domicilio ubicado en la colonia Pedregal San Ángel, se logró la detención de Karla “N”, de 22 años de edad, originaria de Cuba; Santos “N”, de 42 años; Salvador “N”, de 43 años; y Adelin “N”, de 32 años, originarios de Honduras; así como Ángel “N”, de 28 años; Daniel “N”, de 18 años; y Porfirio “N”, de 43 años, de origen mexicano.


En el lugar, se localizaron 47 bolsas con hierba verde con las características de la marihuana y 21 bolsitas con piedra granulada (cristal), asegurándose también una motocicleta Italika sin placas de circulación. En otro domicilio situado en el fraccionamiento Solidaridad 2000, se localizaron 20 bolsas con piedra granulada (cristal).

Las personas detenidas fueron trasladadas a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa, que continuará con las diligencias correspondientes para determinar la situación jurídica de los presuntos responsables dentro del término constitucional.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de trabajar en coordinación para combatir el delito y garantizar la seguridad y paz de las y los chiapanecos, con Cero Impunidad.

En Tapachula, detienen a 7 personas tras cateo: FGE
Artículo anterior
Eligen a Maylen Alvarado Balcázar nueva reina de la Expo Feria Tapachula 2026
Artículo siguiente
El incendio del basurero fue provocado y no quedará impune”: Yamil Melgar
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Aseguran a sujeto con droga en pleno centro de Tapachula; sería investigado por hechos violentos

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas; 12 de enero de 2026.– Durante recorridos de vigilancia en la zona centro de Tapachula, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y...
Leer más

Eduardo Ramírez impulsa acciones preventivas a favor de la seguridad de las mujeres

Al Instante staff - 0
Entregó dispositivos del programa Mujer Segura: Presiona, Activa y Alerta a estudiantes de la Escuela de Terapia Física del DIF Estatal Inauguró la nueva infraestructura...
Leer más

EXPO FERIA TAPACHULA YA TIENE REINA 2026, CON MAYLEN ALVARADO.

Al Instante staff - 0
* Alexandra Salazar Cabrera, Señorita Empatía y Valentina Beltrán, Señorita Fotogenia. Tapachula, Chiapas 13 de enero de 2026.- La Expo Feria Tapachula (EFT), ...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV