En Tapachula, detienen a 7 personas tras cateo: FGE

– Una es de origen cubano, tres hondureños y tres mexicanos

La Fiscalía General del Estado, en coordinación con el Ejército Mexicano, Marina Armada de México, Secretaría de Seguridad del Pueblo y Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tapachula, lograron la detención de siete personas y el aseguramiento de narcóticos en dos inmuebles, derivado de diligencias de cateos realizadas en la zona sur oriente de Tapachula.

Como resultado del ingreso a un domicilio ubicado en la colonia Pedregal San Ángel, se logró la detención de Karla “N”, de 22 años de edad, originaria de Cuba; Santos “N”, de 42 años; Salvador “N”, de 43 años; y Adelin “N”, de 32 años, originarios de Honduras; así como Ángel “N”, de 28 años; Daniel “N”, de 18 años; y Porfirio “N”, de 43 años, de origen mexicano.



1 de 1

En el lugar, se localizaron 47 bolsas con hierba verde con las características de la marihuana y 21 bolsitas con piedra granulada (cristal), asegurándose también una motocicleta Italika sin placas de circulación. En otro domicilio situado en el fraccionamiento Solidaridad 2000, se localizaron 20 bolsas con piedra granulada (cristal).

Las personas detenidas fueron trasladadas a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa, que continuará con las diligencias correspondientes para determinar la situación jurídica de los presuntos responsables dentro del término constitucional.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de trabajar en coordinación para combatir el delito y garantizar la seguridad y paz de las y los chiapanecos, con Cero Impunidad.