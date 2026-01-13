InicioAl InstanteEligen a Maylen Alvarado Balcázar nueva reina de la Expo Feria Tapachula... Al Instante Eligen a Maylen Alvarado Balcázar nueva reina de la Expo Feria Tapachula 2026 13 enero, 2026 0 82 Cuota FacebookTwitterPinterestWhatsAppEmail 1 de 2 Cuota FacebookTwitterPinterestWhatsAppEmail Artículo anteriorIncendio Consume el 60% del Basurero Municipal en Tapachula: PC EstatalArtículo siguienteEn Tapachula, detienen a 7 personas tras cateo: FGE RELATED ARTICLES Al Instante Aseguran a sujeto con droga en pleno centro de Tapachula; sería investigado por hechos violentos 13 enero, 2026 Al Instante Eduardo Ramírez impulsa acciones preventivas a favor de la seguridad de las mujeres 13 enero, 2026 Al Instante EXPO FERIA TAPACHULA YA TIENE REINA 2026, CON MAYLEN ALVARADO. 13 enero, 2026 EL ORBE AL MOMENTO: Aseguran a sujeto con droga en pleno centro de Tapachula; sería investigado por hechos violentos Al Instante staff - 13 enero, 2026 0 Tapachula, Chiapas; 12 de enero de 2026.– Durante recorridos de vigilancia en la zona centro de Tapachula, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y... Leer más Eduardo Ramírez impulsa acciones preventivas a favor de la seguridad de las mujeres Al Instante staff - 13 enero, 2026 0 Entregó dispositivos del programa Mujer Segura: Presiona, Activa y Alerta a estudiantes de la Escuela de Terapia Física del DIF Estatal Inauguró la nueva infraestructura... Leer más EXPO FERIA TAPACHULA YA TIENE REINA 2026, CON MAYLEN ALVARADO. Al Instante staff - 13 enero, 2026 0 * Alexandra Salazar Cabrera, Señorita Empatía y Valentina Beltrán, Señorita Fotogenia. Tapachula, Chiapas 13 de enero de 2026.- La Expo Feria Tapachula (EFT), ... Leer más Cargar más MAS Popular Aseguran a sujeto con droga en pleno centro de Tapachula; sería investigado por hechos violentos 13 enero, 2026 Eduardo Ramírez impulsa acciones preventivas a favor de la seguridad de las mujeres 13 enero, 2026 EXPO FERIA TAPACHULA YA TIENE REINA 2026, CON MAYLEN ALVARADO. 13 enero, 2026 Reducción de horarios de bares y antros refuerza la estrategia de seguridad en Chiapas 13 enero, 2026 Cargar más