Incendio Consume el 60% del Basurero Municipal en Tapachula: PC Estatal

• Labores de combate al siniestro se han visto complicadas por las condiciones climáticas, principalmente por las fuertes rachas de viento; señalan.

Tapachula, Chiapas; 13 de enero de 2026.- Brigadas de los tres niveles de gobierno continúan trabajando de manera ininterrumpida para controlar un incendio de gran magnitud que afecta al basurero municipal de Tapachula desde el pasado domingo. De acuerdo con autoridades, el siniestro ha dañado ya el 60 por ciento del predio, mientras que el 40 por ciento restante se mantiene bajo resguardo.

Joaquín Ernesto Montes Molina, delegado de Protección Civil del Estado en la región Soconusco, explicó que las labores de combate se han visto complicadas por las condiciones climáticas, principalmente por las fuertes rachas de viento que han provocado la dispersión de brasas incandescentes, generando nuevos focos de incendio en zonas previamente no afectadas. EL ORBE/ Mesa de Redacción.