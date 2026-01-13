martes, enero 13, 2026
spot_img
InicioAl InstanteIncendio Consume el 60% del Basurero Municipal en Tapachula: PC Estatal
Al Instante

Incendio Consume el 60% del Basurero Municipal en Tapachula: PC Estatal

0
10

• Labores de combate al siniestro se han visto complicadas por las condiciones climáticas, principalmente por las fuertes rachas de viento; señalan.

Tapachula, Chiapas; 13 de enero de 2026.- Brigadas de los tres niveles de gobierno continúan trabajando de manera ininterrumpida para controlar un incendio de gran magnitud que afecta al basurero municipal de Tapachula desde el pasado domingo. De acuerdo con autoridades, el siniestro ha dañado ya el 60 por ciento del predio, mientras que el 40 por ciento restante se mantiene bajo resguardo.

Joaquín Ernesto Montes Molina, delegado de Protección Civil del Estado en la región Soconusco, explicó que las labores de combate se han visto complicadas por las condiciones climáticas, principalmente por las fuertes rachas de viento que han provocado la dispersión de brasas incandescentes, generando nuevos focos de incendio en zonas previamente no afectadas. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

Artículo anterior
PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM DESTACA INCREMENTO DE CIRUGÍAS Y CONSULTAS DE ESPECIALIDAD EN IMSS, IMSS BIENESTAR E ISSSTE EN 2025
Artículo siguiente
Eligen a Maylen Alvarado Balcázar nueva reina de la Expo Feria Tapachula 2026
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Eduardo Ramírez impulsa acciones preventivas a favor de la seguridad de las mujeres

Al Instante staff - 0
Entregó dispositivos del programa Mujer Segura: Presiona, Activa y Alerta a estudiantes de la Escuela de Terapia Física del DIF Estatal Inauguró la nueva infraestructura...
Leer más

EXPO FERIA TAPACHULA YA TIENE REINA 2026, CON MAYLEN ALVARADO.

Al Instante staff - 0
* Alexandra Salazar Cabrera, Señorita Empatía y Valentina Beltrán, Señorita Fotogenia. Tapachula, Chiapas 13 de enero de 2026.- La Expo Feria Tapachula (EFT), ...
Leer más

Reducción de horarios de bares y antros refuerza la estrategia de seguridad en Chiapas

Al Instante staff - 0
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 13 de enero de 2026.- La reducción de los horarios de cierre de bares y antros hasta las 02:00 horas...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV