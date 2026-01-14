miércoles, enero 14, 2026
Poder Judicial dicta sentencia condenatoria a responsable de los delitos de Pederastia Agravada y Corrupción de Menores

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, en cumplimiento con el compromiso del acceso a la justicia y la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, dictó, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, una sentencia condenatoria a Francisco “N”, por el delito de Pederastia Agravada y Corrupción de Menores, cometido en contra de una adolescente con identidad reservada.

Tras los hechos ocurridos en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, y una vez realizado el desahogo probatorio en audiencias orales, se logró acreditar la responsabilidad penal del hoy sentenciado.

En consecuencia, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de San Cristóbal resolvió imponer a Francisco “N” una pena de 25 años de prisión, además de condenarlo al pago de la reparación del daño.

Con esta determinación, el Poder Judicial del Estado, que encabeza el magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén, reafirma su compromiso con la impartición de justicia más humanista, priorizando el interés superior de niñas, niños y adolescentes, y asegurando que toda conducta que atente contra sus derechos sea sancionada conforme a la ley.

