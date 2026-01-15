Aplican Plan DN-III-E para contener incendio en el basurero municipal de Tapachula

Tapachula, Chiapas, 15 de enero de 2026.— Ante la magnitud del incendio registrado en el basurero municipal de Tapachula, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano mantienen activo el Plan DN-III-E en su fase de auxilio, en coordinación con autoridades de Protección Civil, con el objetivo de reducir riesgos a la población y controlar el siniestro.

Desde el pasado 13 de enero, personal federal se ha sumado de manera permanente a las labores de combate al fuego, utilizando equipo especializado para atender las más de 40 hectáreas que conforman el predio del sitio de disposición final de residuos. De acuerdo con los avances reportados en el lugar, el incendio se encuentra controlado en un 80 por ciento, aunque continúa activo en zonas internas donde el fuego se mantiene bajo los montículos de basura.



Las acciones se concentran en la remoción de desechos, enfriamiento del terreno y contención de focos activos, trabajos que se realizan de manera continua debido a la complejidad del incendio y a las condiciones climáticas, como el viento, que han favorecido la propagación del humo. Paralelamente, se implementaron medidas de seguridad vial, incluyendo el desvío de la circulación en las inmediaciones del basurero, con el fin de evitar riesgos a automovilistas y brigadistas.El operativo se desarrolla de forma conjunta con Protección Civil Municipal y Estatal, bomberos y personal de apoyo, quienes también brindan atención preventiva a habitantes de colonias cercanas afectadas por la contaminación del aire. El humo generado ha impactado a diversos sectores de la ciudad, lo que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias y de emergencia.Habitantes de la zona reconocieron la presencia constante de los cuerpos de auxilio y expresaron su preocupación por los efectos del incendio en la salud y el medio ambiente. Mientras tanto, las autoridades mantienen un monitoreo permanente y reiteraron que las labores continuarán hasta lograr la extinción total del fuego y reducir el impacto ambiental en Tapachula. EL ORBE/ Mesa de Redacción.