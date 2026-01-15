jueves, enero 15, 2026
Humo del incendio afecta a varias colonias

Tapachula, Chiapas a 15 de enero de 2026.- El incendio registrado en el basurero municipal de Tapachula continúa activo y mantiene una densa nube de humo visible desde distintos puntos de la ciudad, se puede comprobar en tomas aéreas que se captaron, lo que ha generado contaminación ambiental y afectaciones en diversas colonias.

El basurero se localiza sobre la carretera Costera, en la colonia Linda Vista, donde autoridades mantienen restringido el acceso como medida de seguridad, mientras se desarrollan las labores para sofocar el fuego.

En el lugar se encuentran elementos de Protección Civil, en coordinación con bomberos y pipas de agua, realizando trabajos para controlar el incendio, el cual se mantiene activo desde el interior de la basura, lo que ha complicado su extinción total.

De acuerdo con información recabada en la zona, las autoridades pretenden ingresar maquinaria pesada para escarbar y remover los desechos, con el objetivo de sofocar el fuego desde el interior y evitar que continúe propagándose bajo los montículos de basura.

El humo generado por el incendio ha alcanzado colonias como indeco ,Laureles, así como parte de la zona centro y la zona norponiente de Tapachula, causando la mala calidad del aire.

Habitantes de zonas cercanas permanecen en alerta, colocando cubetas con agua y otros objetos preventivos ante el riesgo de que el fuego avance. La principal preocupación es la inhalación constante de humo, ya que puede provocar o agravar enfermedades respiratorias, especialmente en niños, adultos mayores y personas con padecimientos previos.

Además del riesgo a la salud, el incendio ha obligado a los vecinos a modificar sus actividades cotidianas, mantener puertas y ventanas cerradas y, en algunos casos, abandonar temporalmente sus viviendas.

Las autoridades informaron que los accesos al basurero municipal permanecerán cerrados hasta que el incendio sea controlado en su totalidad y disminuya la contaminación del aire, mientras continúan las labores para reducir el riesgo ambiental que afecta a amplios sectores de Tapachula.
Carlos Montes

