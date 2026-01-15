El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar, acudió al basurero intermunicipal para escuchar de viva voz el sentir de quienes allí trabajan y de las familias de la zona. Se están redoblando esfuerzos y coordinándose con el Gobierno del Estado y los municipios de la región para atender el incendio provocado en el basurero.



Paralelamente, se mantiene una atención integral con brigadas de salud, el DIF Tapachula y la participación intersecretarial de todas las áreas del Ayuntamiento. Hay voluntad para transformar y seguir adelante