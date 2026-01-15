El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar, acudió al basurero intermunicipal para escuchar de viva voz el sentir de quienes allí trabajan y de las familias de la zona. Se están redoblando esfuerzos y coordinándose con el Gobierno del Estado y los municipios de la región para atender el incendio provocado en el basurero.
