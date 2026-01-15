jueves, enero 15, 2026
El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar, acudió al basurero intermunicipal

El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar, acudió al basurero intermunicipal para escuchar de viva voz el sentir de quienes allí trabajan y de las familias de la zona. Se están redoblando esfuerzos y coordinándose con el Gobierno del Estado y los municipios de la región para atender el incendio provocado en el basurero.

Paralelamente, se mantiene una atención integral con brigadas de salud, el DIF Tapachula y la participación intersecretarial de todas las áreas del Ayuntamiento. Hay voluntad para transformar y seguir adelante

