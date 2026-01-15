Aseguran Armamento de Alto Poder y Detienen a una Persona en Cintalapa

Cintalapa, Chiapas 15 de Enero del 2026.— Un importante aseguramiento de armamento y municiones fue realizado en el municipio de Cintalapa, como resultado de operativos de vigilancia efectuados por elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Los hechos ocurrieron el pasado 14 de enero, durante patrullajes terrestres en esta zona del estado, donde las fuerzas de seguridad detectaron actividades sospechosas que derivaron en la detención de una persona, así como en el aseguramiento de un arsenal considerado de alto riesgo.

Entre lo decomisado se encuentra un arma de fuego larga, más de nueve mil 600 cartuchos de distintos calibres, 35 cargadores, 13 granadas calibre 40 milímetros y dos aditamentos lanzagranadas del mismo calibre. Además, fue asegurado un vehículo y diverso equipo táctico presuntamente utilizado para actividades ilícitas.

El armamento y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, quienes se encargarán de determinar la situación jurídica del detenido y continuar con las investigaciones correspondientes para establecer el origen y posible destino del arsenal. EL ORBE/ Mesa de Redacción.