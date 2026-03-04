Jornada Estelar “Lunes Premier” – Tapachula FC

El Club Tapachula FC informa a los medios de comunicación que este próximo lunes 09 de marzo disputará la Jornada 22 de la Liga Premier, recibiendo en casa a Montañeses FC, en lo que será una jornada estelar de “Lunes Premier”.

El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Olímpico de Tapachula en punto de las 20:05 horas, con acceso totalmente gratuito para toda la afición.

Como parte de las actividades especiales que enmarcan esta jornada, el club ha preparado una agenda integral:

Ciclo de Conferencias

📅 Sábado 07 de marzo

🕛 12:00 horas

📍 City Express by Marriott Tapachula

Con la participación de importantes líderes y ponentes destacados en el ámbito deportivo.

Convivencia a Puertas Abiertas con la Afición

📅 Domingo 08 de marzo

🕘 09:00 horas

📍 Estadio Olímpico de Tapachula

Espacio de acercamiento entre jugadores, cuerpo técnico y afición.

Nuestro equipo buscará sumar en casa y cerrar con fuerza esta recta final del torneo, contando con el respaldo de nuestra gente, que ha sido pieza clave a lo largo de la temporada. Invitamos a toda la afición tapachulteca a vestir nuestros colores y apoyar desde la tribuna en este importante compromiso.

Tapachula FC reafirma su compromiso de fortalecer el vínculo con la comunidad, promoviendo el deporte, la formación y la convivencia familiar en el marco de esta importante jornada.

Agradecemos el respaldo de los medios de comunicación y extendemos la invitación para la cobertura de las actividades y del encuentro oficial.